Массовое отравление коров произошло в Ростовской области

В Ростовской области неизвестные отравили 13 коров. Это произошло в поселке Большая Поляна в Зимовниковском районе. О случившемся в одной из соцсетей рассказали местные жители.

По их словам, от яда все коровы погибли, некоторые были беременными. В воде нашли гранулы отравы. Рядом находится водохранилище, откуда местные жители берут воду.

Авторы публикации утверждают, что местные власти на случившееся никак не отреагировали, пишет RostovGazeta.

Ранее в Ростовской области зафиксировали первые случаи отравления грибами. У пяти человек диагностировали ботулизм. Один человек скончался.