Опубликованы кары ударов ТОС «Буратино» по позициям ВСУ в ДНР

Опубликованы эксклюзивные кадры ударов тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Буратино» по укреплениям позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На записи видно, как по цели сначала прилетает пристрелочный, затем остальной пакет.

ТОС-1 «Буратино» — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности.

10 июля ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

24 июня Минобороны РФ рассказало о боевой работе тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». «Солнцепек» применяется для уничтожения укрепленных опорных пунктов и позиций ВСУ, а также националистических батальонов, ведущих сопротивление при освобождении населенных пунктов.

Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением, пояснили в ведомстве.

«Солнцепек» является модификацией советской ТОС-1 «Буратино».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».