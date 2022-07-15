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В парламенте Узбекистана в первом чтении приняли закон о равноправии мужчин и женщин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Парламент Узбекистана 15 июля в первом чтении принял законопроект о равноправии мужчин и женщин. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.

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«По мнению депутатов, внесение этих предложений в законодательство послужит усилению механизмов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что вместе с этим законом в Узбекистане введут понятия «гендерный аудит» и «комплексный гендерный подход», как новые механизмы обеспечения гендерного равенства.

Ранее, 20 июня, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки в конституцию через референдум. Он подчеркнул, что проведение всенародного референдума будет соответствовать принципу, что «единственным источником и автором конституции является народ».

В октябре 2021 года действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах главы государства, набрав 80,1% голосов. Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов заявил, что выборы президента Узбекистана прошли без нарушений, в соответствии с национальным законодательством и были легитимными.

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