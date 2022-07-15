Рабочий упал с шестого этажа строящегося дома в Омске

В Омске произошел несчастный случай на строительной площадке в 3-м Амурском проезде. Рабочий упал с шестого этажа строящегося дома.

СУ СКР по Омской области проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

По предварительным данным, электросварщик строительно-монтажного управления работал на высоте без страховочного троса, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

ИА «Город55», в свою очередь, со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщает, что погибший был официально трудоустроен в ООО СМУ-5 Стройбетон «Восточное».

Это уже четвертый несчастный случай на стройплощадках Омска с начала лета. 22 июня рабочий упал с 15-го на шестой этаж строящегося здания апарт-отеля «Маршал». 24 июня монтажник сорвался с 12-го этажа строящегося дома на Пригородной улице. 1 июля с 18-го этажа строящегося дома на улице 70 лет Октября упал рабочий.