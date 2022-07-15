В ЛНР сообщили о намерении Украины вывести войска из Северска

Командование украинскими войсками приняло решение начать поэтапный вывод своих подразделений из Северска. Об этом сообщил 15 июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Согласно боевому распоряжению, позиции солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует покидать скрытно и отходить мелкими группами, указал Марочко в Telegram-канале.

Ранее в пятницу первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Северске имеются очаги сопротивления ВСУ, при этом силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут зачистку восточных районов города.

Днем ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил. По словам Баевского, больше половины города уже зачищено, также контролируются все подъездные пути и пресечены все логистические цепочки.

В свою очередь Марочко указал, что некоторые украинские подразделения самовольно оставляют свои позиции в районе Северска и Соледара, где Народная милиция ЛНР ведет «плановую боевую работу».

В тот же день сообщалось, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР. Как отметил Безсонов, это означает, что противник по всей площади может поражаться прицельным огнем.

13 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал, что союзные силы России и ЛНР зашли в городскую черту Северска. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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