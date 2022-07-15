Запрет на проезд грузовиков продлили на трассах Челябинска и Кургана

С 13 июля на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей действует запрет на проезд в дневное время фур и тяжелых грузовиков. Он был введен из-за аномальной жары.

ИА «Ура.Ру» в ФКУ «Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в пятницу, 15 июля, с 12.00 из-за обещанной дневной температуры воздуха выше +32 градусов вводится временное ограничение для грузовых автомобилей.

До 20.00 запрет будет действовать на трассах М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, А-310 (Челябинск — Троицк) на участке с 16-го км по 146-й км, Р-254 «Иртыш» на участке с 13-го км по 465-й км и на участке с 0 км по 91-й км, Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) на участке с 125-го км по 356-й км.

Сегодня и завтра на Урале ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 градусов. Например, в пятницу в Челябинской области термометры будут показывать днем +37 градусов. Такая же ситуация в Курганской области.