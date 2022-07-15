Реклама
Прямой эфир
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство
Мир
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Экономика
Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ
Мир
Агентство Moody’s сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу

Запрет на проезд грузовиков продлили на трассах Челябинска и Кургана

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 13 июля на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей действует запрет на проезд в дневное время фур и тяжелых грузовиков. Он был введен из-за аномальной жары.

ИА «Ура.Ру» в ФКУ «Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в пятницу, 15 июля, с 12.00 из-за обещанной дневной температуры воздуха выше +32 градусов вводится временное ограничение для грузовых автомобилей.

До 20.00 запрет будет действовать на трассах М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, А-310 (Челябинск — Троицк) на участке с 16-го км по 146-й км, Р-254 «Иртыш» на участке с 13-го км по 465-й км и на участке с 0 км по 91-й км, Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) на участке с 125-го км по 356-й км.

Сегодня и завтра на Урале ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 градусов. Например, в пятницу в Челябинской области термометры будут показывать днем +37 градусов. Такая же ситуация в Курганской области.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022