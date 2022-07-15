Начштаба обороны Британии заявил о возможности контактов с РФ

Британские военные сохраняют возможность контактировать с российскими коллегами для оценки потенциальных рисков эскалации и ее предотвращения. Об этом 14 июля заявил начальник штаба обороны вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин.

«Наши контакты с Москвой не такие прочные и не такие четкие, как в годы холодной войны, однако у нас по-прежнему есть способы контактировать с Россией, а у них — с нами», — сказал он в интервью журналу The Economist.

По словам адмирала, военное командование Великобритании продолжает исходить из того, что Россия не хочет вступать в конфликт с НАТО и начинать ядерную войну.

«Россия не хочет войны с НАТО. Россия не хочет ядерной войны. Существуют и другие механизмы, с помощью которых мы оцениваем то, находимся ли мы на пути к некоторым из этих шагов, ведущих к эскалации. И у нас есть возможность на них ответить», — отметил Радакин, отвечая на вопрос о том, беспокоят ли его перспективы ядерного конфликта, учитывая плохую предсказуемость действий руководства РФ.

В своих оценках Соединенное Королевство полагается не только на разведданные и работу аналитиков, но и на контакты с Россией, подчеркнул он.

«Безусловно, мы должны учитывать риск эскалации, но сам факт его наличия не значит, что все вдруг начнет идти по нарастающей и ситуация выйдет из-под контроля. Кроме того, необходима уверенность в том, что средства, которые мы сами можем пустить в ход, обладают настолько невероятной мощью, что это уже само по себе защита от некоторых из этих рисков эскалации», — добавил адмирал.

Ранее, 28 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что напряженные отношения между НАТО и Россией не дойдут до прямого столкновения. При этом политик указал на необходимость реагировать на якобы растущую со стороны Москвы угрозу.

До этого, 26 июня, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что НАТО воюет с Россией, прикрываясь Украиной. Она указала, что Россия обязана сделать всё, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность.

24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией.