Bloomberg узнал о намерении РФ создать эталонный сорт нефти

Российские власти разработали план по созданию национального нефтяного сорта, сообщает в пятницу 15 июля информационное агентство Bloomberg. Согласно публикации издания, это является реакцией России на попытки со стороны западных стран ограничить ее доходы от нефтяного экспорта.

По информации агентства, ключевые нефтедобывающие компании РФ, Центробанк и основные профильные ведомства собираются запустить торговлю нефтью на национальной платформе уже в октябре текущего года.

«Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к покупке нефти с целью достижения достаточных объемов продаж для установления ценового коридора в период с марта по июль 2023 года», — сказано в документе, с которым ознакомилось издание.

Два источника Bloomberg из российских профильных ведомств подтвердили эту информацию на условиях анонимности. По словам одного из собеседников, предложение стран G7 установить предельную цену на российскую нефть еще раз доказало необходимость создать российский эталон нефти.

Агентство указывает, что согласно документу этот план еще находится на ранней стадии и сейчас проходит этапы доработки и согласования.

Сейчас основными сортами товарной нефти являются Brent (рынки Европы и Азии), WTI (Америка), и Dubai Crude (Азия). Российские Urals и Siberian Light торгуются относительно Brent с дисконтом.

Евросоюз 3 июня принял шесть пакетов санкций против РФ. Среди новых санкций были утверждены отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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