В ДНР погибли 249 мирных жителя с 17 февраля

С 17 февраля в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 249 мирных жителей, в том числе 16 детей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также с начала специальной военной операции по защите Донбасса на освобожденной территории ранения получили 1493 гражданских лица, в том числе 83 ребенка.

«За 149 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 5885 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 5551», — говорится в Telegram-канале представительства.

Днем ранее очевидцы сообщили об ударе возле автовокзала в центре Донецка, с места обстрела уехало несколько карет скорой помощи. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что удар был произведен 155-миллиметровой гаубицей M777 со стороны Курахово.

Тогда сообщалось, что в результате обстрела погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. Позже штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что количество погибших за сутки увеличилось до трех.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».