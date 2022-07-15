В Запорожье сообщили о поджогах ВСУ полей с зерном на границе с областью

Вооруженные формирования Украины умышленно поджигают поля с зерном на границе с Запорожской областью, рассказал 15 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«В целом поджоги идут — и обстреливают зажигательными снарядами специально, и физически поджигают поля, где на одном краю поля они стоят, а на другом — мы, и дальше, чтобы это все шло в нашу сторону», — рассказал он ТАСС.

Рогов отметил, что после они обвиняют в уничтожении зерна российскую сторону.

«С одной стороны, они обвиняют Российскую Федерацию в том, что якобы по вине РФ голод, а с другой стороны, делают всё, чтобы Россия не продавала зерно. Так и здесь — с одной стороны, говорят, что мы не даем собирать урожай, а сами нам его поджигают», — добавил Рогов.

13 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что киевский режим стал применять тактику «выжженной земли».

В тот же день заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские боевики начали поджигать поля с пшеницей на границе с их областью.

Кроме того, в конце июня украинские военные подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов.

В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что боевики сначала вывезли из зернохранилища все имеющиеся запасы злаковых, а затем уже осуществили его подрыв.

До этого, 10 июня, Рогов сообщил, что зерно от поставщиков из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Также администрация Запорожья заявляла, что в регионе хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую часть этих запасов планируется вывезти в страны Ближнего Востока через Крым.

7 июня из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл со станции Мелитополь.

Тема зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Так, 13 июля состоялась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными. Сложности с вывозом украинского зерна возникли после того, как Киев заминировал свои порты, что повлияло на безопасность прохода для судов.