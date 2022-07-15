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ВСУ за сутки потеряли 49 человек и 11 единиц техники

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские войска за сутки в боях потеряли 49 человек, семь бронетранспортеров и один танк. Об этом 15 июля сообщается в Telegram-канале Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне в ЛНР сообщали, что украинские войска потеряли 58 человек, еще 15 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие.

В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о потерях, которые несут украинские войска, является государственной тайной. Она уточнила, что в связи с этим данные не раскрываются.

9 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что из-за потерь и дезертирства в украинские войска в Харькове набирают бригаду заключенных.

Факт того, что Украина несет серьезные потери, всё чаще стали признавать даже в Киеве. Так, по данным главы парламентской фракции правящей партии страны «Слуга народа» Давида Арахамии, в сутки Украина теряет 200–500 человек убитыми. По мнению российской стороны, цифры могут быть даже выше.

Газета Daily Mail 10 июля сообщила, что ВСУ теряют до 20 тыс. человек ежемесячно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. К настоящему моменту полностью освобождена территория Луганской Народной республики.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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