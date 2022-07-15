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Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села Некислицы

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислицы Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач», — написал он.

Бригада электриков выехала на место, она приступит к восстановлению линии после работы оперативных служб.

Богомаз отметил, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Днем ранее Богомаз сообщил, что в поселке Черноземный Брянской области за день дважды был обстрелян погранпост. Также, по словам главы региона, беспилотный летательный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 12 июля был нанесен минометный удар по поселку городского типа Белая Березка Трубчевского района. На территорию было выпущено 18 снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших не было.

5 июля глава региона сообщал об атаке боевиков на село Зерново Суземского района Брянской области. Тогда было зафиксировано порядка 18 выстрелов.

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