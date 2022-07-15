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Спасатели обнаружили тело пропавшего туриста из Волгограда

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе туриста. Мужчина был обнаружен в пятницу 15 июля на высоте 5300 мв, сейчас его тело спускают вниз, рассказали в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Вечером во вторник 12 июля появилась информация о том, что со склона Эльбруса не вернулся один из туристов, мужчина из Вологодской области 1964 года рождения. В МЧС рассказали, что он не регистрировал свой маршрут в ведомстве и информация о его исчезновении поступила от родственников.

«Поисковые работы на горе Эльбрус завершены. Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5300 м. Спасатели транспортируют тело на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе», — говорится в пресс-релизе.

13 июля на поиски пропавшего мужчины выдвинулись спасатели из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В четверг 14 июля поиски были приостановлены из-за ухудшения погоды, а сегодня количество поисковиков было увеличено до 18.

Ранее, 3 июня, группа туристов из Феодосии застряла на горе Казбек на высоте 3,9 тыс. м. Вследствие происшествия экстремалы запросили эвакуацию.

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