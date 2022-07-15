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Посольство США в Киеве призвало американцев из-за ракетной угрозы покинуть Украину

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Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину наземным транспортом по соображениям безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипмиссии 14 июля.

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«Посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать на Украину, а тех, кто находится на Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно», — сказано в обращении.

В посольстве заявили об осведомленности о возможном ракетном ударе.

В случае громких взрывов, а также при звуке сирен воздушной тревоги американские дипломаты рекомендуют согражданам немедленно искать укрытие и не приближаться «ни к каким обломкам» при ракетных обстрелах.

Также в тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Вашингтон передает Киеву оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей.

Вместе с тем президент США Джо Байден заявил, что нужно добиваться того, чтобы российская спецоперация по защите Донбасса стала стратегическим провалом Москвы.

8 июля в пресс-службе Белого дома заявили, что Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Отмечается, что в новую помощь войдут поставки вооружения, а также военное образование.

15 июня координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военной помощи на сумму $5,6 млрд. По его словам, Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты помощи Киеву «на регулярной основе».

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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