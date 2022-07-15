В МИДе указали на ведущую к расколу в Европе политику ЕС

Конфронтационная линия Евросоюза ослабляет безопасность как самого ЕС, так и других стран. Это все создает новые линии раскола в Европе, считает заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Своей конфронтационной линией, стремлением заставить другие страны следовать в русле нелегитимной санкционной политики ЕС только провоцирует создание новых линий раскола в Европе, ослабляя не только собственную безопасность, но и безопасность сопредельных государств», — сказал он «Интерфаксу» 15 июля.

Ранее в пятницу словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик рассказал «Известиям» о содержании седьмого пакета санкций ЕС против РФ. По его словам, ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал депутат.

Милан Угрик также рассказал, что Евросоюз рассматривает вопрос о введении запрета на покупку российского золота, однако создание санкционного механизма и для этого товара пока находится на уровне дискуссий.

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что попытки стран Запада раскрутить спираль антироссийских санкций могут привести к глобальной рецессии.

10 июля лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен признала, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и больше ударили по Франции, чем по РФ.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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