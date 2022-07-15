Парламент Шри-Ланки назначит нового президента в ближайшее время

Нового президента Шри-Ланки назначат в течение недели. Об этом сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена. Накануне глава Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку. Вопрос дальнейшего управления страной поднимут на заседании парламента, которое состоится 16 июля, передает телеканал «Известия». Ранее Раджапакса назначил премьер-министра исполняющим обязанности президента. Ранил Викрамасингхе практически сразу же ввел в стране режим ЧП. Причиной стали разгоревшиеся с новой силой протесты и участившиеся беспорядки. Активисты захватывали резиденции премьера и главы государства, неоднократно устраивали стычки с полицией. Только накануне пострадали, по меньшей мере, 80 человек. Еще двое — военнослужащий и полицейский — погибли. Акции протеста в Шри-Ланке начались в апреле. Жители недовольны резко снизившимся уровнем жизни.

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