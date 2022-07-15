Россиянина экстрадируют из Черногории за крупное мошенничество

Россиянина Сергея Ипатова экстрадируют из Черногории за крупное мошенничество. Об этом в в пятницу, 15 июля, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Занимая должность начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий банка «Агентство расчетно-кредитная система», он похитил у вкладчиков более миллиона рублей в период с 2014 по 2016 года.

Ипатов вместе с сообщниками с помощью компьютерной программы внесли недостоверные сведения в электронные базы учета вкладчиков банка и таким образом похитили деньги.

«Общая же сумма ущерба по делу о мошенничестве превышает 30 млрд [рублей]», — рассказал Иванов.

Злоумышленник скрылся от правоохранителей, покинув Россию. После этого Генпрокуратура объявила его в международный розыск, в феврале прошлого года он был задержан в Черногории. Сегодня Ипатова передали сотрудникам ФСИН.

26 июня в Россию из Боливии был экстрадирован Артем Кальте, обвиняемый в хищении более 25 млн рублей. В 2012 году Кальте с соучастниками похитил более 25 млн рублей у ООО «Энергострим» и других организаций, производящих и продающих электроэнергию. Средства были получены за якобы оказанные подконтрольной фирмой услуги по сопровождению работ на оптовом рынке электроэнергии.