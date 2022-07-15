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Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ

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Фото: Global Look Press/Mateusz Slodkowski
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Компания Hortex, один из крупнейших производителей замороженных овощей, фруктов и ягод из Польши, приняла решение покинуть российский рынок. Как сообщает 15 июля «Интерфакс», новым владельцем представлявшей интересы Hortex в РФ компании «Ортика Фрозен Фудс» стала ГК «Агама», занимающаяся производством и поставками рыбы.

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В 2021 году доход «Ортика Фрозен Фудс» составил 1,140 млрд рублей против 1,023 млрд рублей в 2020 году. Чистый убыток — 12 млн рублей против 12,973 млн рублей годом ранее.

Бренд Hortex является лидером в Центральной и Восточной Европе на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод, его продукция реализуется и в других регионах мира. В России у компании есть два завода в Московской области и один — в Карелии.

Как заявили 14 июля в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), зарубежным брендам, которые покинули Россию с началом спецоперации, невыгодно терять российский рынок, поэтому некоторые из них начали возвращаться. Часть из них сменила названия, другие — номинальных владельцев, а третьи заявили, что готовы вернуться «когда позволят условия». Как считают эксперты, попытки политиков вмешаться в деятельность бизнеса всегда обречены на провал. Кроме того, тот факт, что российская экономика устояла под санкциями, по их мнению, служит лучшим сигналом для западных предпринимателей.

12 июля сообщалось, что ушедшая из РФ американская компания PepsiCo Inc. во II финансовом квартале понесла расходы в размере $1,165 млрд из-за обесценивания нематериальных активов за 12 недель. На фоне расходов, связанных с украинским конфликтом, квартальная операционная прибыль PepsiCo сократилась на 34%, до $2,08 млрд.

Иностранные бренды заявили об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. Москва объявила об этой операции 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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