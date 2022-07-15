Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство
Мир
Агентство Moody’s сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
Экономика
«Ашан» и «Метро» планируют развивать бизнес в России
Наука
Ученые разработали новый способ диагностики гипертонии на ранних стадиях
Мир
Город Стаханов в ЛНР обстреляли из РСЗО HIMARS
Общество
Дефицит врачей-генетиков в России составил около 40%
Армия
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям деревни Хайян в Сирии
Мир
Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья

Telegraph: Шольц рискует оставить свою должность в связи с энергетическим кризисом в ФРГ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране. Об этом заявил журналист Дэниел Джонсон в статье для издания The Telegraph.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ

«В связи с катастрофическим решением отказаться от ядерной энергетики десятилетие назад разгорелась ожесточенная игра по обвинению, в результате чего страна полностью зависит от России [в вопросах энергетики]», — говорится в материале.

Отмечается, что две трети избирателей считают Шольца ответственным за неспособность обеспечить энергетическую безопасность страны. Кроме того, союзники Германии по НАТО считают, что ФРГ сделала недостаточно для поддержки киевского режима в конфликте вокруг Украины. В материале сказано, что Шольц и его коалиция, по сути, «бросают Украину под автобус».

«Кроме горстки гаубиц, Берлин не предоставил Киеву тяжелых вооружений и не увеличил их производство», — отмечается в статье.

Таким образом, правящая коалиция в Германии, в которую входит Шольц, находится под угрозой распада, а самому канцлеру грозит отставка в том случае, если он не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным.

«Когда-то Германия вызывала восхищение и зависть, а теперь она является хрестоматийным примером того, какой ущерб может нанести ошибочная внешняя и энергетическая политика», — заключило издание.

Днем ранее читатели немецкой газеты Bild подвергли Шольца критике и высказали мнение о том, что его отставка будет предпочтительным сценарием. Таким образом читатели отреагировали на статью, в которой говорится, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа.

10 июля Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Отмечается, что данные многофункциональные залы, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложные осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022