Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране. Об этом заявил журналист Дэниел Джонсон в статье для издания The Telegraph.

«В связи с катастрофическим решением отказаться от ядерной энергетики десятилетие назад разгорелась ожесточенная игра по обвинению, в результате чего страна полностью зависит от России [в вопросах энергетики]», — говорится в материале.

Отмечается, что две трети избирателей считают Шольца ответственным за неспособность обеспечить энергетическую безопасность страны. Кроме того, союзники Германии по НАТО считают, что ФРГ сделала недостаточно для поддержки киевского режима в конфликте вокруг Украины. В материале сказано, что Шольц и его коалиция, по сути, «бросают Украину под автобус».

«Кроме горстки гаубиц, Берлин не предоставил Киеву тяжелых вооружений и не увеличил их производство», — отмечается в статье.

Таким образом, правящая коалиция в Германии, в которую входит Шольц, находится под угрозой распада, а самому канцлеру грозит отставка в том случае, если он не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным.

«Когда-то Германия вызывала восхищение и зависть, а теперь она является хрестоматийным примером того, какой ущерб может нанести ошибочная внешняя и энергетическая политика», — заключило издание.

Днем ранее читатели немецкой газеты Bild подвергли Шольца критике и высказали мнение о том, что его отставка будет предпочтительным сценарием. Таким образом читатели отреагировали на статью, в которой говорится, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа.

10 июля Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Отмечается, что данные многофункциональные залы, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложные осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление.