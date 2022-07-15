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Библиотека в Грайвороне Белгородской области повреждена после сброса взрывного устройства

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В городе Грайворон Белгородской области повреждена библиотека в результате попадания на здание самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил 15 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают следователи и оперативные службы. В ближайшее время будут начаты работы по восстановлению здания. Пострадавших нет.

3 июля пять частных домов были полностью разрушены после серии прогремевших в Белгороде хлопков.

До этого, в ночь на 3 июля вооруженные формирования Украины выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и запустили беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили тогда в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны предотвратили удары.

Однако два человека пропали без вести после обстрела Белгорода. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Кроме того, в результате обстрела пять частных домов были полностью разрушены, еще не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

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