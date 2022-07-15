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МИД Японии назвал признание КНДР республик Донбасса неприемлемым решением

Глава МИД Японии Хаяси назвал признание КНДР независимости республик Донбасса неприемлемым
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Глава японского МИД Есимаса Хаяси 15 июля назвал неприемлемым решение Северной Кореи признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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«По поводу так называемой Донецкой Народной Республики и по поводу так называемой Луганской Народной Республики и их так называемой независимости — [они] являются территорией Украины. Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым», — сказал Хаяси на пресс-конференции.

13 июля Северная Корея стала третьим членом ООН, признавшим независимость ДНР и ЛНР. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости республик. В Кремле назвали это позитивным шагом, пишет «Газета.Ru».

Затем Украина разорвала с Северной Кореей дипломатические отношения. В МИД Украины назвали решение КНДР «недружественным актом».

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел республики поручено проработать конкретные шаги сотрудничества с КНДР. Он указал на перспективы этого направления.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР признают Россия, Абхазия, Южная Осетия, КНДР. В конце июня стало известно, что Сирия приняла решение признать суверенитет республик Донбасса.

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