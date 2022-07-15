Пхеньян ответил Киеву на разрыв дипотношений после признания ДНР и ЛНР

Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как ранее поддержала «враждебную политику США». Об этом заявили в МИД КНДР, передает агентство Reuters 15 июля.

«Украина не имеет права возражать или спорить с нашими легитимными действиями в рамках суверенитета, после того как украинские власти в прошлом поддерживали незаконную, несправедливую враждебную политику США [по отношению к Пхеньяну]», — указали в ведомстве.

Как поясняет агентство, под «враждебной политикой» подразумевается в том числе поддержка санкций из-за ракетно-ядерной программы.

13 июля Северная Корея стала третьим членом ООН, признавшим независимость ДНР и ЛНР. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости республик. В Кремле назвали это позитивным шагом.

Затем Украина разорвала с Северной Кореей дипломатические отношения. В МИД Украины назвали решение КНДР недружественным актом.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел республики поручено проработать конкретные шаги сотрудничества с КНДР. Он отметил перспективы этого направления.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР признают Россия, Абхазия, Южная Осетия, КНДР. В конце июня стало известно, что Сирия приняла решение признать суверенитет республик Донбасса.