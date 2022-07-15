Полиция в Москве задержала обстрелявших четверых бездомных охранников

Сотрудники полиции в Москве задержали двоих охранников, которые обстреляли четверых бездомных людей из травматического пистолета в подъезде дома на востоке столицы. Об этом сообщили 15 июля в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Злоумышленники были задержаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказался сотрудники охраны 1975 и 1985 годов рождения.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ), что предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

13 июля сообщалось, что на востоке Москвы мужчина расстрелял компанию людей в подъезде жилого дома. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, инцидент произошел примерно в 22:40 в подъезде одного из жилых домов на улице Большая Косинская. Среди пострадавших четыре человека, медицинские работники оказали им первую помощь и госпитализировали.

12 июля в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу в воздух с балкона квартиры. Правоохранительные органы задержали нарушителей, в их отношении составлены протоколы по статье о хулиганстве.

26 июня группа из 20 человек открыла огонь неподалеку от торгового центра «Европейский» на западе Москвы. Как выяснилось, компания неизвестных расположилась в салоне автомобиля Mercedes, чтобы отметить некое значимое событие. Они слушали музыку на полной громкости и периодически стреляли в воздух. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех нарушителей.