Приграничное село Некислицы Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал, сообщил в пятницу, 15 июля, губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы.

Днем ранее Богомаз сообщил, что в поселке Черноземный Брянской области за день дважды был обстрелян погранпост. Также, по словам главы региона, беспилотный летательный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 12 июля был нанесен минометный удар по поселку городского типа Белая Березка Трубчевского района. На территорию было выпущено 18 снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших не было.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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