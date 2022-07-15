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Гендиректор «Вкусно — и точка» сообщил об отказе производителей поставлять картофель фри

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Картофель фри начал исчезать из меню некоторых ресторанов «Вкусно — и точка» из-за того, что один из крупнейших иностранных производителей блюда отказался поставлять его в Россию. Об этом 15 июля заявил гендиректор сети Олег Пароев.

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Так как штаб-квартиры зарубежных производителей находятся в недружественных для России странах, то получить его не представляется возможным даже из тех стран, которые являются дружественными.

Кроме того, в беседе с РБК Пароев указал, что в этом году в России — неурожайный год на картофель и в ресторанах «Вкусно — и точка» не хватает корнеплода именно тех сортов, которые в сети быстрого питания используют при его приготовлении.

8 июля в сообщении Минсельхоза указывалось, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным, и сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность его дефицита. Согласно данным Картофельного союза, потребности в импорте картофеля фри сейчас нет.

Ранее в этот же день в пресс-службе компании «Вкусно — и точка» заявили, что картофеля фри некоторое время не будет в открываемых в России ресторанах сети. Он появится в меню осенью.

Решение связали якобы с тем, что в 2021 году в РФ плохо росли сорта картофеля, используемого для производства картошки фри. На протяжении последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. В сети ресторанов добавили, что теперь невозможен импорт с рынков, которые могли бы временно поставлять этот продукт.

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, после того как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. Новым логотипом фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

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