Три мирных жителя погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ ДНР

Три мирных жителя погибли за сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 14 июля до 08:00 15 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще 16 мирных жителей получили ранения», — говорится в Telegram-канале штаба.

Днем ранее очевидцы сообщили об ударе возле автовокзала в центре Донецка, с места обстрела уехало несколько карет «скорой помощи». Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что удар был произведен 155-миллиметровой гаубицей M777 со стороны Курахово.

Тогда сообщалось, что в результате обстрела погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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