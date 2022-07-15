Что случилось в мире за ночь, 15 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 15 июля, в России и мире произошли следующие важные события: президент РФ Владимир Путин отметил роль «Славянского базара» в гуманитарном сотрудничестве, в Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на библиотеку, выжившего в шахте «Распадская-Коксовая» горняка наградили медалью, Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ, умерла первая жена Дональда Трампа, сам Трамп объявил о намерении участвовать в выборах президента США 2024 года, в Гондурасе убили сына экс-президента страны Лобо, отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлили. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — президент Путин отметил роль фестиваля «Славянский базар» в гуманитарном сотрудничестве

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» вносит весомый вклад в установление прочных духовных связей между братскими славянскими народами и развитие гуманитарного сотрудничества. Об этом российский лидер написал в приветственной телеграмме в адрес участников и гостей фестиваля.

Путин отметил насыщенность и разнообразие нынешней программы «Славянского базара», указав, что часть мероприятий проводится под эгидой Союзного государства. Кроме того, президент назвал важным тот факт, что организаторы уделили большое внимание творчеству молодого поколения.

На открытии фестиваля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: сам факт того, что фестиваль проходит в такое непростое время, свидетельствует о высоком статусе искусства, а «стремление народов к дружбе и миру преодолевает любые препятствия».

Новости России — выжившего в шахте «Распадская-Коксовая» горняка наградили медалью

Шахтер Леонид Моисеев, выживший после аварии на шахте «Распадская-Коксовая», а также сотрудники горноспасательного отряда, осуществившие операцию по его вызволению, награждены медалями «За честь и мужество», сообщил губернатор Свердловской области Сергей Цивилев.

Глава региона пообщался с Моисеевым в медучреждении, после чего признался, что случай спасения горняка после обрушения породы — уникальный, но объяснимый. Моисеев опытный и подготовленный шахтер.

Леонид признался корреспонденту «Известий», что ему удалось выжить, находясь в течении шести дней под завалами без еды и воды, благодаря правилам действий при аварийных ситуациях на предприятии.

По словам главврача Центра охраны здоровья шахтеров Оксаны Черниковой, состояние шахтера удовлетворительное, ему проведут операцию на ноге.

Супруга Моисеева Людмила Ледышева также была награждена медалью «За веру и добро».

Новости России — отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлено до конца осени

Российских и белорусских легкоатлетов невозможно допустить к участию в чемпионате мира в США с учетом происходящего вокруг Украины, заявил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

Он добавил, что отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продлится минимум до ноября 2022 года. Тогда рабочая группа организует независимый аудит процессов в ВФЛА. На его основе рабочая группа в ноябре представит совету свои выводы, сообщил глава World Athletics.

Ранее World Athletics последовала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать россиян к чемпионату мира.

Новости России — в Белгородской области дрон атаковал библиотеку

Здание библиотеки в городе Грайворон Белгородской области подверглось атаке. На него сбросили с квадрокоптера самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что на место прибыли следователи и оперативные службы. Здание и помещения осматривают, оценивают ущерб, чтобы начать восстановительные работы. По данным Гладкова, никто в результате инцидента не пострадал.

Белгородская область обстреливается украинскими боевиками. В ночь на 3 июля они выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары.

Новости мира — Канада ввела новые рестрикции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ

Власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского МИД в разделе антироссийских санкций.

Согласно документу, страна внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах, которые запрещают предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — сказано в документе.

В поправки были добавлены восемь новых отраслей из указанных секторов: наземный и трубопроводный транспорт, производство металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.

Гражданам Канады в пределах страны или вне их запрещено предоставлять России или кому-либо в этой стране услуги, связанные с вышеперечисленными сферами.

На завершение текущих контрактов государство предоставит бизнесу 60 дней.

Новости мира — в США скончалась первая супруга Дональда Трампа

Первая жена 45-го президента США Дональда Трампа Ивана скончалась в возрасте 73 лет. О смерти бывшей супруги в собственной социальной сети Truth Social написал сам бизнесмен.

По его словам, Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке. Он назвал ее замечательной, красивой, невероятной женщиной, прожившей вдохновляющую жизнь.

По информации ABC News, причиной смерти стала остановка сердца. Врачи приехали к женщине домой, однако помочь ей не удалось.

Новости мира — в Гондурасе убит сын экс-президента страны Лобо

Четверо человек, в том числе сын экс-президента Порфирио Лобо, погибли во время вооруженного нападения в столице Гондураса Тегусигальпе.

Видеозаписи с камер наблюдения рядом с одним из ночных клубов в городе показали, как пять преступников остановили машину, в которой находились молодые люди, и заставили их выйти. Затем парней выстроили у стены, после чего изображение обрывается.

Информации о мотивах произошедшего обнародовано не было. Соболезнования в связи с гибелью сына семье Лобо выразила действующий президент Гондураса Сиомара Кастро. Она заверила, что «эскадроны смерти», которые годами безнаказанно действуют в Гондурасе, будут уничтожены.

Новости мира — Дональд Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Бизнесмен и политик Дональд Трамп принял решение об участии в президентских выборах 2024 года. В беседе с Intelligencer он заявил, что «вообще-то уже всё решил».

Экс-президент США уверен в своей победе, хотя прежде и сомневался, стоит ли снова ввязываться в предвыборную борьбу. Он добавил, что теперь «абсолютно уверен» в решении и всегда знал, если решит баллотироваться, обязательно выиграет.

Журнал добавил, что Трамп намеревался сделать политическое заявление 4 июля, в День независимости страны, но потом передумал. Политик объяснил, что начало июля не самое лучшее время для подобных объявлении. Многие люди в отпуске или на отдыхе.

Главные новости часа, подробности спецоперации на Украине — на телеканале «Известия».