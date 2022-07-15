Ведущий Fox News раскритиковал Байдена за помощь Украине вместо собственных граждан

Американский политический обозреватель, ведущий собственной передачи на Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента США Джо Байдена за то, он предпочитает оказывать помощь Украине, нежели американскому народу во время экономического кризиса. Об этом он заявил в эфире передачи в среду, 13 июля.

«Байден во имя «демократии» подписал чек на сумму $40 млрд для пакета помощи (Украине. — Ред.) — не вам или любому другому американцу, а Украине. И эти деньги, говорит Джо Байден, только начало, часть бесконечной приверженности финансированию коррупционного и авторитарного правительства Украины», — указал Карлсон.

Политический обозреватель также сравнил текущее экономическое состояние США и Мексики. Он отметил, что в Штатах из-за инфляции средняя цена на бензин выше, чем в соседней стране, — $4,78 за галлон против $3,12.

«Если мы переплачиваем за бензин из-за «повышения цен [президента РФ Владимира] Путина», почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?» — задался вопросом обозреватель.

Он отметил, что власти Мексики выделили $2 млрд, чтобы снизить цены на топливо внутри страны, в отличие от США.

13 июля стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Это максимум с ноября 1981 года.

9 июня Путин сообщил, что на Западе рост инфляции связывают с его именем, по, его мнению, Москва здесь совершенно ни при чем. По его словам, западные страны пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию.

Американцы отмечают серьезное ухудшение экономической ситуации. Так, по результатам соцопроса службы NORC Чикагского университета, недовольство граждан США состоянием экономики достигло самого высокого уровня с 1972 года.

Еще 1 июня Байден заявил, что снижение стоимости продуктов питания и цен на бензин в перспективе маловероятно. По его словам, причина подобной тенденции заключается в кризисе вокруг Украины.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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