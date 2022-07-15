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Bloomberg: Россия создает свой эталонный сорт нефти

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Российские власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, сообщило Bloomberg со ссылкой на документы и источники. Ожидается, что торговля нефтью на национальной платформе будет запущена уже в октябре.

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«Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к покупке нефти с целью достижения достаточных объемов продаж для установления ценового коридора в период с марта по июль 2023 года», — говорится в материале.

Два российских чиновника подтвердили эту информацию агентству. По словам одного из собеседников, предложение стран G7 установить предельную цену на российскую нефть еще раз доказало необходимость создать российский эталон нефти.

Отмечается, что план по созданию сорта «находится на ранней стадии».

Сейчас основными сортами товарной нефти являются Brent (рынки Европы и Азии), WTI (Америка), и Dubai Crude (Азия).

8 июля президент России Владимир Путин сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея коллективного Запада установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

В июне Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

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