Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в пятницу, 15 июля, об очередном обстреле граничащего с Украиной села со стороны украинских вооруженных формирований.

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы.

Накануне украинские боевики дважды обстреляли погранпост в поселке Черноземный Брянской области. Жертв и пострадавших не было.

12 июля вооруженные формирования Украины выпустили порядка 18 минометных снарядов в сторону поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. Среди гражданского населения жертв и пострадавших не было.

До этого, 20 июня, Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка. В результате пострадал сотрудник районной электрической сети (РЭС), госпитализация ему не потребовалась.

Также были повреждены частный дом и остекление оконных рам двух многоэтажных зданий. Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

14 июня украинские боевики обстреляли село Займище, тогда пострадали шесть человек. Раненых доставили в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших повреждения мягких тканей, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждения получили около 50 домов. После этого до особого распоряжения в Клинцах Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

По информации брянского гебратора, по селу со стороны Украины был нанесен «Точкой-У». По его словам, обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.