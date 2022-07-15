Агентство Moody’s сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило 14 июля, что Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу страны.

В среду, 13 июля, истек льготный период, в течение которого республика должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Министерство финансов совершило платеж в национальной валюте, из-за чего держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

«Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — указывает агентство.

28 июня стало известно, что Белоруссия будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Тогда в Минске данную меру назвали вынужденной, так как она обусловлена «невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций».

27 июня Moody’s объявило и о допущении Россией дефолта по внешним долговым обязательствам. Тогда, по словам представителей организации, держатели суверенного долга РФ не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода.

Тогда первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, в свою очередь, что объявления о дефолте России нет и это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов.

До этого, 14 апреля, директор первого департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.