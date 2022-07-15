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В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство

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Фото: vk.com
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Здание библиотеки в городе Грайворон Белгородской области подверглось атаке — на него вечером четверга сбросили с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в пятницу, 15 июля.

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«Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы», — написал он.

Губернатор области добавил, что пострадавших нет.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары.

Однако два человека пропали без вести после обстрела Белгорода со стороны Украины. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство по факту обстрела. Пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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