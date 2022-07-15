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Город Стаханов в ЛНР обстреляли из РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs
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Украинские неонацисты обстреляли город Стаханов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом 15 июля сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации в своем Telegram-канале.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.45 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)» — говорится в сообщении.

10 июля представительство ЛНР в СЦКК рассказало о том, что украинские боевики обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удар по населенному пункту был нанесен из Артемовска.

Минобороны РФ неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она указала, что такие действия приводят к гибели людей.

Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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