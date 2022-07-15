Минфин США назвал Россию ответственной за проблемы мировой экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Индонезии обвинила Россию в проблемах мировой экономики. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 15 июля.

«Россия несет единоличную ответственность за негативные последствия для мировой экономики, особенно за рост цен на сырьевые товары», — приводит ее агентство.

Йеллен заявила журналистам, что российским официальным лицам «не место» на встрече G20 на этой неделе, и призвала мировое сообщество привлечь Россию к ответственности за начало спецоперации и влияние на цены энергоносителей.

Глава американского минфина также призвала увеличить финансовую помощь Украине, настаивая, чтобы другие страны поддержали инициативу США ввести ограничение цены на российскую нефть.

12 июля сообщалось, что в Вашингтоне опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель из-за антироссийских санкций. По информации агентства Reuters, США хотят установить стоимость российской нефти на определенном уровне, который позволит поставлять ее на мировой рынок, но лишит Россию доходов, необходимых для финансирования спецоперации. При этом предполагается ввести запрет на страхование и перевозку сырья, если оно будет продаваться по цене выше установленной.

8 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики.

Одной из сложностей G7 в установке цен является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу. Тогда профессор Токийского университета, эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки усомнился в эффективности плана G7 понизить цены на российскую нефть. Он отметил, что Индия и Китай продолжат закупать ее по более высокой стоимости.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.