Жители ДНР поблагодарили спасшего их из-под обстрела водителя маршрутки

Жители Донецка поблагодарили водителя маршрутки, который 14 июля вывез людей с автостанции, подвергшейся обстрелу со стороны украинских боевиков.

Водитель не только увез людей с места, куда пришелся удар артиллерии радикалов, но и проявил беспокойство о состоянии пассажиров.

Поступок мужчины вызвал одобрение и восхищение у жителей Донецка, которые начали выражать ему благодарность в соцсетях.

«Такие Люди живут у нас на Донбассе! Уважаемый Водитель! Если вы читаете этот пост, примите огромную благодарность не только от спасенных вами людей, но и от всех жителей Донбасса!» — написали в сообществе «Донецк ДНР Россия» в социальной сети «ВКонтакте».

14 июля украинские боевики обстреляли автостанцию «Центр» в Ворошиловском районе Донецка. В результате артиллерийского удара, по предварительном данным, погибли два человека. Одной из жертв стал водитель маршрутного автобуса. Еще шестеро человек получили ранения.

В этот же день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что для обстрела Донецка украинские войска используют 155-миллиметровые гаубицы M777, состоящие на вооружении стран НАТО.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».