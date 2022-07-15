Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья

Иностранные журналисты при участии Минобороны РФ посетили Мелитополь, побывали на освобожденных территориях и встретились с главой администрации Запорожской области Евгением Балицким, рассказал 15 июля корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Всем благодарны, всем журналистам. Повестка основная, которую я бы хотел обозначить, это, конечно, действия Украины по отношению к своим бывшим гражданам», — приветствовал журналистов Балицкий.

Корреспондент из Сербии и Черногории спросил главу Запорожской администрации, не опасается ли он за свою жизнь, так как в украинских СМИ о нем неоднократно говорили не в лучшем контексте, в частности, угрожали ему, его семье.

«А чего мне бояться, у меня три сына взрослых уже», — ответил Балицкий.

Журналистка из Дубая Ариш Мухаммед отметила, что возможность посетить освобожденные территории уникальна, так как позволяет стать «глазами и ушами» реальных событий и рассказать о них людям, увидеть ситуацию с позиции РФ, Луганской и Донецкой республик.

«Сейчас этого мало, потому что есть определенная монополия в СМИ. Есть определенная подача информации, которую не имеют права игнорировать подавляющее большинство медиа», — пояснила она.

Мухаммед призналась, что по личным ощущениям кажется, что жизнь во многих районах меняется в лучшую сторону.

15 июня большая группа журналистов прибыла в Бердянск и Мелитополь, чтобы оценить обстановку там. Они заявили, что, в частности, мирный Бердянск с размеренной курортной жизнью совершено не напоминает город, который описывают западные СМИ.

13 июня большая группа иностранных журналистов прибыла на завод «Азовсталь» в Мариуполе. Они осмотрели бункеры предприятия, где прятались боевики украинской радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела).

21 мая полсотни независимых журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран побывали в Херсонской области, чтобы увидеть, как живет освобожденный регион. Они рассказали, что то, что говорят на Западе, далеко не всегда соответствует действительности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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