Российские военные передали гуманитарную помощь жителям деревни Хайян в Сирии

Министерство обороны РФ 15 июля сообщило, что российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали жителям деревни Хайян в провинции Алеппо 4 т гуманитарной помощи.

Всего военные выдали 400 продовольственных наборов. В состав каждого из них вошли 9,4 кг продуктов питания, таких как мука, рис, чай, молоко сгущенное и растительное масло.

Деревня Хайян является пригородом города Алеппо и наиболее сильно пострадала от боев, которые продолжались здесь до недавнего времени. Выбор населённого пункта был сделан во взаимодействии с администрацией провинции Алеппо.

Для поддержания правопорядка во время проведения мероприятия были привлечены представители местной администрации и военнослужащие военной полиции, которые следили за выдачей продуктов жителям деревни.

В тот же день российские военные доставили гуманитарную помощь в город Бир-Аджам в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Мирному населению выдали более 500 комплектов продовольственных наборов, состоящих из предметов первой необходимости, которые включают в себя различные виды круп, муку, консервы и чай.