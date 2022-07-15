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Военный эксперт рассказал о работе иностранцев с HIMARS на стороне Украины

Капитан первого ранга Ераносян: из HIMARS на Украине стреляют военные НАТО
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Фото: Global Look Press/AFLO
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Солдаты США и Великобритании управляют американскими РСЗО HIMARS на Украине, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в беседе с порталом «Украина.ру» 15 июля.

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По его данным, украинцы располагают девятью РСЗО HIMARS. А их западные помощники, в частности, Германия и Великобритания, пошли на хитрость и, вместо того, чтобы на полигонах обучать украинцев обращаться с этим оружием, отправляют из него стрелять своих военных.

«Я на 250% уверен, что [стрельбой] из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — отметил Ераносян.

По словам военного, Вооруженных силы Украины (ВСУ) только охраняют РСЗО и занимаются расчетами. На каждую HIMARS может приходиться до батальона защищающих установку украинских боевиков.

Эксперт добавил, что стрельбой из HIMARS занимаются американские морпехи, которые получили достаточный опыт стрельбы с установки в Ираке. Именно солдаты США бьют из HIMARS по объектам на освобожденных территориях Украины, подытожил он.

8 июля президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. В него войдут поставки военного вооружения и военное образование для ВСУ.

9 июля в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед. Отмечалось, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн, предположительно, будет включать в себя в том числе несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Накануне, 8 июля, высокопоставленный представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга сообщил, что чем больше военной помощи Запада получает Украина, тем сильнее она расширяет свои запросы. Он уточнял, что Киев хочет ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал 5 июля, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие «расползается» и по ближневосточному региону.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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