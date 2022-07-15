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Российские военные передали гуманитарную помощь жителям города Бир-Аджам в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии 15 июля впервые передали гуманитарную помощь жителям города Бир-Аджам в провинции Эль-Кунейтра.

Мирному населению выдали более 500 комплектов продовольственных наборов, состоящих из предметов первой необходимости, которые включают в себя различные виды круп, муку, консервы и чай.

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В первую очередь помощь получили вдовы сирийских военнослужащих, инвалиды, пострадавшие от боевых действий и сироты.

Для того, чтобы забрать продуктовые наборы, сирийцы прибывали из близлежащих поселков и населенных пунктов.

По словам заместителя начальника ЦПВС Евгений Герасимов, местные жители испытывают нужду в элементарных продуктах питания из-за того, что линия разграничения разделила город на две части, из-за чего затруднен подвоз продовольствия в этот населенный пункт.

15 июня Российская межведомственная делегация в Сирии привезла гуманитарную помощь в город Дейра. В рамках программы делегация привезла дизельный генератор и другие грузы госпиталю города, а также помогла с организацией приходских школ и подготовкой к открытию храма православному приходу.

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