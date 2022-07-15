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«Известия» показали разгром укрепрайона ВСУ минометными расчетами ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 14 июля показал кадры работы минометных расчетов сил Луганской Народной Республики (ЛНР) по укрепрайону украинских радикалов.

«От города Лисичанска до деревни Спорное [Донецкая Народная Республика] 30 км. Противник возле населенного пункта несет огромные потери как живой силы, так и боевой техники», — передает он с места событий.

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Как рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин, в этот район националисты подвозили технику и боеприпасы, а также туда перебрасывали личный состав Вооруженных сил Украины.

«Нами это всё было обнаружено и уничтожено», — добавил он.

В этот же день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что для обстрела Донецка украинские войска используют 155-миллиметровые гаубицы M777, состоящие на вооружении стран НАТО.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о ликвидации переброшенной из Киева диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области. По его словам, пять боевиков были уничтожены на месте, еще 10 захвачены в плен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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