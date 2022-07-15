«Известия» показали разгром укрепрайона ВСУ минометными расчетами ЛНР
Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 14 июля показал кадры работы минометных расчетов сил Луганской Народной Республики (ЛНР) по укрепрайону украинских радикалов.
«От города Лисичанска до деревни Спорное [Донецкая Народная Республика] 30 км. Противник возле населенного пункта несет огромные потери как живой силы, так и боевой техники», — передает он с места событий.
Как рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин, в этот район националисты подвозили технику и боеприпасы, а также туда перебрасывали личный состав Вооруженных сил Украины.
«Нами это всё было обнаружено и уничтожено», — добавил он.
В этот же день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что для обстрела Донецка украинские войска используют 155-миллиметровые гаубицы M777, состоящие на вооружении стран НАТО.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о ликвидации переброшенной из Киева диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области. По его словам, пять боевиков были уничтожены на месте, еще 10 захвачены в плен.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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