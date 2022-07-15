Российские генетики потеряли доступ к международной базе данных редких заболеваний

Российские ученые не могут заключить новый контракт на использование международной базы данных о генетических заболеваниях Human Gene Mutation Database (HGMD). Об этом в интервью «Известиям» заявил главный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико-генетического научного центра, академик РАН Сергей Куцев.

«Когда мы находим изменения в геноме пациента, мы должны свериться с тем, что об этом известно. Для нас очень важна профессиональная база — Human Gene Mutation Database (HGMD). Доступ к ней платный. Пока мы не получили возможность заключения нового контракта на использование этой базы», — сказал он.

По его словам, эта база данных аккумулирует все имеющие клиническое значение новые данные, которые публикуются в открытой печати. По ней генетики могут определить — найденное изменение — это вариант нормы или причина заболевания.

Работа с международными базами данных позволяет выявлять новые наследственные заболевания. Так, в 2021 году сотрудниками Медико-генетического научного центра им. Бочкова удалось описать три новых наследственных заболевания. Это достаточно серьезный результат, отметил Сергей Куцев.

«Это было возможно только потому, что мы нашли еще несколько центров, у которых были аналогичные пациенты. Соединив эти данные, мы смогли опубликовать их в очень престижных журналах совместно с иностранными коллегами», — рассказал он.

Пока у российских медиков сохраняется возможность пользоваться другими базами данных, открытыми, подчеркнул ученый.

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