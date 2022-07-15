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В МЧС раскрыли число утонувших в РФ с начала купального сезона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С начала купального сезона в России утонули 620 человек, причем каждый пятый погибший — несовершеннолетний, сообщили «Известиям» в МЧС России.

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«Чаще всего причиной несчастных случаев на воде является купание в необорудованных местах, состояние алкогольного опьянения и отсутствие внимания за детьми», — подчеркнули в ведомстве.

В официальных местах для купания погибли 15 человек или только 2,4% от общего числа жертв, следует из данных МЧС.

Трагедии случаются в несакционированных местах для купания, потому что там нет постоянного наблюдения со стороны спасательных служб, рассказал «Известичм» эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.

«Также под поверхностью воды в таких местах часто встречаются посторонние предметы. В природной среде это коряги, остатки деревьев, камни, техногенный мусор. Случается и резкое изменение глубин, выход холодных источников под водой. Человек начинает купаться вроде бы в теплой воде, попадает в холодный поток, у него сводит конечности от резкого перепада температур, он впадает в панику и тонет», — пояснил эксперт.

Одним из факторов опасности купания в таких местах может быть сильное течение, в том числе подводное, заметил Александр Старостин.

В 2022 году число утонувших к середине лета на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда утонуло 856 человек к середине июля и 995 — за все лето.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Забили на буйки: с начала лета в России утонуло 620 человек»

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