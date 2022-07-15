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Ученые назвали уязвимые перед алкоголем категории людей

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Фото: Unsplash/Brad Neathery
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Медицинский журнала The Lancet опубликовал исследование, в котором выявлены группы людей, кому употребление алкогольных напитков может быть полезно, а кто наиболее уязвим перед их воздействием на организм.

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В 2020-м году алкоголь употребляли 1,34 млрд человек в мире [1,03 млрд мужчин и 0,312 млрд женщин]. Ученые провели исследование риска употребления спиртных напитков для здоровья при травмах, сердечно-сосудистых заболеваниях и онкологии. Данные анализировались на выборке из мужчин и женщин в возрасте 15–95 лет из 204 стран.

Оказалось, что пользу может принести небольшое количество алкоголя людям старше 40 лет. Речь идет об объеме от одного до двух стаканов красного вина. К примеру, это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Согласно анализу, особенно вредны алкогольные напитки людям в возрасте от 15 до 39 лет. В эту категорию попали 59,1% из всех, кто выпивал превышавший «безопасный уровень» объем алкоголя.

Отмечается, что 76,7% злоупотреблявших алкоголем были мужчины. Они же на 60% чаще получали травмы, связанные с опьянением, попадали в ДТП, совершали самоубийства и убийства в нетрезвом состоянии. Больше всего алкоголь в этой категории людей употребляли мужчины, проживающие в Австралазии, Западной и Центральной Европе.

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