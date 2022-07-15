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Корреспондент «Известий» показал разрушенный украинскими боевиками мост

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 15 июля показал последствия диверсий украинских неонацистов, которые разрушили автомобильный мост в Харьковской области.

Этот мост боевики сначала заминировали, а затем подорвали при отступлении. Действия радикалов привели к тому, что ближайшие поселения оказались отрезаны друг от друга, а жилые дома в них были повреждены.

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«Крыша на кухне, на сарае, на гараже — всё побито, так как этот мост взрывали», — пожаловалась одна из местных жительниц.

«Я еще живу неподалеку от того моста, было очень громко слышно [взрыв]. Этот еще не так, а там — очень слышно. Сильный взрыв, мы не поняли, что это такое, все испугались», — поделилась другая женщина.

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в ближайшее время начнут работы по восстановлению переправы. На то, чтобы реконструировать мост в соседнем селе, им понадобилась всего неделя.

«[Восстановили мост] силами штатной техники бригады материально-технического обеспечения — самосвалы, экскаваторы, также грузовой транспорт. Так и выполняли задачу. Это, можно сказать, монолит, более 2 тыс. куб. м отсыпано щебня различной фракции, уложены в основание блоки, бетонные сваи. Мост работает уверенно», — рассказал о починке моста один из военнослужащих.

14 июля «Известия» показали работу железнодорожных войск России в Луганской Народной Республике. Военные проверили железнодорожные пути на наличие взрывных устройств, оставленных украинскими боевиками, провели разминирование путей и провели оценку ущерба, который им нанесли радикалы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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