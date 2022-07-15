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Стало известно содержание подозрительной посылки в посольстве РФ в Бразилии

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Фото: TASS/Fotoarena via ZUMA Press
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Содержимым подозрительной посылки, которая была доставлена в российскую дипмиссию в Бразилии, оказалась каска с фонариком на лбу, сообщил телеканал CNN Brasil 14 июля со ссылкой на полицейских.

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Посылку доставили в посольство почтой, однако она вызвала у сотрудников подозрения. На место приехала полиция и изолировала ящик. Первоначально стражи порядка предполагали, что внутри находится взрывчатое устройство.

По информации телеканала, в здание отправился саперный отряд для проверки посылки. Кроме того, около здания находились пожарные, а полицейские оцепили территорию. Взрывотехники обезвредили подозрительный ящик.

Работа посольства продолжается в стандартном режиме и графике.

3 марта посольство РФ в Австралии получило конверты с неизвестным белым порошком. Отмечается, что полиция и экстренные службы были вызваны в посольство вскоре после сообщения об обнаружении неизвестного конверта.

До этого, 26 февраля, посольство РФ в Польше обстреляли металлическими шариками из рогатки, в результате чего были выбиты стекла. Полиция задержала нарушителей, однако в адрес посольства по телефону, электронной и обычной почте постоянно поступают угрозы.

В тот же день фасад посольства России в Словении облили красной краской. Также пострадал автомобиль, находившийся на территории диппредставительства.

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