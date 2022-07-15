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Путин подписал закон по содействию трудовой миграции

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о расширении круга получателей услуги по содействию безработным в переезде для трудоустройства. Соответствующий документ был опубликован в тот же день на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно закону, содействие в переезде для трудоустройства смогут получить не только лица, признанные безработными в установленном порядке, но и граждане, зарегистрированные в службе занятости как ищущие работу и готовые переехать для трудоустройства.

Ранее в этот день Владимир Путин подписал еще ряд законов, среди которых закон, освобождающий на 2022–2023 годы от НДФЛ доходы граждан от продажи золота в слитках; об индексации пенсий военных на 10%; об усилении защиты персональных данных россиян; об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, в том числе правоохранителей.

Среди подписанных законов также — о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации по защите Донбасса и о контрмерах на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Переход на сторону противника теперь будет приравниваться к государственной измене.

Новые законы коснутся и российских автолюбителей. Так, штраф до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации транспорта ожидает наших сограждан за сброс мусора с транспортных средств, а за повторную езду без прав можно будет получить штраф до 250 тыс. рублей.
Также будут созданы единый Фонд пенсионного и социального страхования (путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единое ведомство) и движение детей и молодежи.

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