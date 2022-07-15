ВОЗ сообщила об увеличении случаев передачи инфекций от животных человеку

В течение последних десяти лет в Африке наблюдается рост распространения инфекций, передающихся людям от нечеловекоподобных животных. Такое заявление 14 июля сделала глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти.

«Более 60% инфекционных заболеваний человека и более 75% возникающих инфекционных заболеваний вызываются общими с дикими или домашними животными возбудителями. На их долю приходится значительное число болезней, в результате чего во всем мире ежегодно заболевает около миллиарда человек и миллионы людей умирают. Для Африки угроза серьезна», — рассказала Моэти во время выступления на конференции ВОЗ, текст которого был опубликован на официальном сайте организации.

Новый анализ ВОЗ выявил увеличение числа вспышек инфекций, передающихся людям от нечеловекоподобных животных (зоонозов), Африканском регионе за 10 лет до 2022 г. на 63% по сравнению с предыдущим десятилетием.

Моэти отдельно обратила внимание на то, что лихорадка Эбола и подобные ей геморрагические лихорадки составляют почти 70% этих вспышек. Кроме того, были выявлены очаги заболеваний оспой обезьян, лихорадки Денге, сибирской язвы и чумы.

Причиной повышения количества инфекций, переданных от животных человеку, Моэти называет растущую урбанизацию региона, а также развитие транспортной инфраструктуры, способствующей распространению болезней.

«Африка нуждается в многосекторальном ответе, включающем экспертов в области здоровья людей, животных и окружающей среды, работающих в сотрудничестве с сообществами. Не менее важны надежные механизмы эпиднадзора и возможности реагирования для быстрого обнаружения патогенов и принятия надежных ответных мер для пресечения любого потенциального распространения», — подытожила Моэти.

6 июля глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщила о том, что ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. По ее словам, имеются сообщения о случаях заболевания детей оспой обезьян. Она уточнила, что около трети из них на сегодняшний день приходятся на детей в возрасте до 10 лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.