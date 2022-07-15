Сержант Штри защитил от боевиков стратегически важный мост

Минобороны РФ 15 июля рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ефрейтор Мерген Шалык участвовал в освобождении одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) от украинских радикалов.

Во время продвижения по улицам города он обнаружил в одном из зданий огневую точку боевиков. Российские солдаты приняли решение атаковать радикалов. Несмотря на ожесточенное сопротивление, ефрейтору Шалыку удалось подавить вражескую пулеметную точку, выбить противника с занимаемых позиций и уничтожить до 10 неонацистов. Смелость и решительность ефрейтора Шалыка способствовали освобождению населенного пункта от боевиков.

Сержант Александр Штри выполнял задачу по обороне стратегически важного моста, который контролировали российские военные. Украинские радикалы попытались отбить мост, чтобы отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления.

Несмотря на обстрел с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также из минометов и артиллерии, сержант Штри грамотно организовал оборону объекта. В ходе боя он уничтожил грузовой автомобиль врага с боеприпасами, а также более девяти националистов. Сержант Штри вместе с подчиненными отразили более шести попыток радикалов захватить мост. Мужество и героизм сержанта Штри, а также его высокая подготовленность позволили пресечь попытки противника захватить стратегически важный объект.

Старший сержант Александр Синицын защищал атакованный боевиками командный пункт десантно-штурмовой бригады. В ходе боя он, рискуя жизнью, под огнем артиллерии противника эвакуировал и оказал врачебную помощь раненому сослуживцу.

После возгорания машин от очередного залпа вражеских реактивных систем залпового огня Синицын вывел из опасной зоны детонации раненых и уцелевшую технику. По итогам боя противник не смог преодолеть оборону российских военных и отступил. Спустя несколько дней Синицын лично задержал украинского диверсанта, который корректировал артиллерийский огонь боевиков, вел видеосъемку российских позиций и размещения военной техники. В ходе допроса боевик выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, благодаря чему те были уничтожены.

14 июля Минобороны РФ рассказало о подвиге старшего сержанта Иванова, который спас сослуживцев от угрозы окружения и помог медикам эвакуировать раненых соратников в медицинский пункт. Профессионализм, уверенность и смелость старшего сержанта Иванова позволили уничтожить боевиков в окрестностях одного из населенных пунктов Донбасса и освободить его от националистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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