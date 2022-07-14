Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

В дипмиссии Соединенных Штатов Америки в Киеве американских граждан призвали покинуть страну по соображениям безопасности. Такое сообщение пресс-служба посольства США опубликовала в четверг, 14 июля.

«Ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за <...> активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать на Украину, а тех, кто находится на Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно», — сказано в обращении.

В представительстве также предостерегли граждан от нахождения в местах скопления людей и участия в «организованных мероприятиях». В заголовке материала сказано, что он является осведомлением «о ракетной угрозе».

В случае громких взрывов, а также при звуке сирен воздушной тревоги американские дипломаты рекомендуют согражданам немедленно искать укрытие и не приближаться «ни к каким обломкам» при ракетных обстрелах.

Ситуацию на территории Украины в сфере безопасности дипломаты назвали нестабильной и предупредили, что она может ухудшиться.

Также в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Вашингтон передает Киеву оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей.

8 июля в пресс-службе Белого дома заявили, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Отмечается, что в новую помощь войдут поставки вооружения, а также военное образование.

12 июля американское издание The Washington Times опубликовало статью с мнением о том, что США могут прекратить поставки оружия на Украину, так как с августа прошлого года отправили уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники, однако желаемого эффекта это не принесло.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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