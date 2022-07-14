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Военкоматы Украины отправляли на передовую граждан с ограничениями по здоровью

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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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На Украине военкоматы отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью. Информация об этом появилась на сайте Министерства обороны РФ 14 июля.

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«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии», — сообщил глава российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

По его словам, это происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны. Тогда, осознавая безысходность своего положения, они бросали на оборону городов больных, стариков и подростков.

Ранее, 8 июля, украинские военные из 25-й десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления российских войск на Славянск, рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) справлялись с западным оружием.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по ближневосточному региону.

Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых вооружений на черном рынке была предсказуема. По ее словам, это обусловлено тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во многом не подготовлены должным образом к его использованию.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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